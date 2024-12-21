Сделан еще один шаг к победе над ВИЧ 

Новое профилактическое лекарство, которое предотвращает заражение вирусом иммунодефицита человека, показало практически стопроцентную эффективность на третьей фазе клинических испытаний в Южной Африке и Уганде.
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