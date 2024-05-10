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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ройсом интересуются «Интер Майами» Месси и «Аль-Наср» Роналду

34-летний полузащитник покинет дортмундский клуб по окончании сезона в качестве свободного агента. Финал Лиги чемпионов против «Реала» станет последним официальным матчем Ройса в составе «Боруссии».

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