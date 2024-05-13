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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Ванкувера» Шилов отразил 42 броска «Эдмонтона» из 45 в 3-м матче серии и стал 2-й звездой

«Кэнакс» обыграли «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1).  Латвийский вратарь был признан второй звездой встречи.

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