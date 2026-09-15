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Мировое обозрение

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«ПВО физически закончится»: Как реактивные «Герани» ломают экономику конфликта на Украине

«ПВО физически закончится»: Как реактивные «Герани» ломают экономику конфликта на Украине

Появление в арсенале российских войск реактивных дронов «Герань-4» и «Герань-5» меняет не столько тактическую картину отдельных ударов, сколько саму экономическую логику противостояния.

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