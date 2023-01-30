Автоэксперт рассказал об особенностях вождения в гололед

Заснеженные дороги и гололедица заставляют водителя сменить тактику управления автомобилем — «переключить в голове виртуальный рубильник на зимний стиль вождения», заявил 30 января автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев.
Заснеженные дороги и гололедица заставляют водителя сменить тактику управления автомобилем — «переключить в голове виртуальный рубильник на зимний стиль вождения», заявил 30 января автоэксперт, автор пособий по безопасному вождению Михаил Горбачев.
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