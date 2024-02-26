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Употребления крепких алкогольных напитков после слабых не облегчает похмелья

Употребления крепких алкогольных напитков после слабых не облегчает похмелья

Исследование, проведенное совместно учеными из Witten/Herdecke University (Германия) и University of Cambridge (Великобритания), оценило распространенное предположение о том, что переход от употребления слабых алкогольных напитков к более крепким может снизить тяжесть похмелья.

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