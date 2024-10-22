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Калужские новости

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Эксперты «РИА Рейтинг» назвали среднедушевой доход жителей Калужской области

Эксперты «РИА Рейтинг» назвали среднедушевой доход жителей Калужской области

Эксперты составили рейтинг российских регионов по соотношению среднедушевых доходов во втором квартале 2024 года к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услугЭксперты составили рейтинг российских регионов по соотношению среднедушевых доходов во втором квартале 2024 года к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

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