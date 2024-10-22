Эксперты «РИА Рейтинг» назвали среднедушевой доход жителей Калужской области

Эксперты составили рейтинг российских регионов по соотношению среднедушевых доходов во втором квартале 2024 года к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услугЭксперты составили рейтинг российских регионов по соотношению среднедушевых доходов во втором квартале 2024 года к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
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