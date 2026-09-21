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Дельфин научился заставлять рыб срыгивать пищу и съедать ее

Дельфин научился заставлять рыб срыгивать пищу и съедать ее

С 2021 по 2025 год исследователи и дайверы наблюдали у острова Леди-Эллиот на юге Большого Барьерного рифа в Австралии за самцом обыкновенной афалины — самого распространенного вида дельфинов — по кличке Бабблс.

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