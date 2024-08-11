Главные новости СВО: ДРГ зачищают в приграничье, фрагменты ракеты ВСУ упали на дом в Курске, Киев применил химоружие на территории РФ, 11 августа

Куряне взяли в плен украинского солдата, ВСУ забрасывают в приграничье зэков и ДРГ, Киев анонсировал приложение для онлайн-мобилизации граждан, украинские власти проводят эвакуацию из Херсонской области — дайджест в материале Life.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)