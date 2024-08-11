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Главные новости СВО: ДРГ зачищают в приграничье, фрагменты ракеты ВСУ упали на дом в Курске, Киев применил химоружие на территории РФ, 11 августа

Куряне взяли в плен украинского солдата, ВСУ забрасывают в приграничье зэков и ДРГ, Киев анонсировал приложение для онлайн-мобилизации граждан, украинские власти проводят эвакуацию из Херсонской области — дайджест в материале Life.

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