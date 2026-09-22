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МККК: 275 тысяч человек пропали без вести во время украинского конфликта

МККК: 275 тысяч человек пропали без вести во время украинского конфликта

По данным президента МККК Мирьяны Сполярич Эггер, число пропавших без вести в ходе конфликта России и Украины достигло 275 тыс.

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