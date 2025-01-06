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Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может не только пылесосить, но и убирать вещи Компан...

Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может не только пылесосить, но и убирать вещи Компан...

Робот-пылесос Roborock Saros Z70 может не только пылесосить, но и убирать вещиКомпания Roborock добавила своему роботу-пылесосу, который дебютировал на выставке CES в прошлом году, роботизированную руку для уборки мелких предметов, разбросанных на полу.

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