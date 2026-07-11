Марко Рубио получил контроль над ключевыми отраслями Венесуэлы — NYT

Госсекретарь США Марко Рубио фактически управляет финансовыми потоками, природными ресурсами и деятельностью венесуэльского правительства, сообщает издание The New York Times со ссылкой на ряд источников.
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