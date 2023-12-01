Искусственный интеллект может выйти на уровень человека через пять лет — NYT

Общий искусственный интеллект сможет выйти на уровень развития человеческого мозга в ближайшие пять лет, заявил глава американской компании-разработчика видеокарт Nvidia Дженсен Хуанг во время конференции, организованной газетой New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии