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Закон, порядок, государство

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В Липецкой области школьники участвуют в тематических встречах «Мы - пешеходы!»

В Липецкой области школьники участвуют в тематических встречах «Мы - пешеходы!»

Серию профилактических мероприятий, посвященных правильному и безопасному поведению на проезжей части дорог организовали для  школьников сотрудники Госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних Данковского района.

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