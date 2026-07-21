Президент Ортега пообещал не допустить возвращения выборов в Никарагуа

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что в стране больше не будут проводить выборы. Как сообщает Reuters, такое заявление он сделал на мероприятии, посвященном годовщине Сандинистской революции 1979 года.
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