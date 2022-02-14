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МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой

МОК рассчитывает, что Олимпиаду в Пекине запомнят не только по делу Валиевой

Пекин, 14 февраля. Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс надеется, что Олимпиада в Пекине запомнится не только допинг-скандалом с российской фигуристкой Камилой Валиевой, которую в итоге допустили до соревнований.

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