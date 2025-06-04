В Орле возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции, по признакам преступления, предусмотренного п.
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