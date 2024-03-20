Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никулин
    а кто вообще этот мудак с мудакской фамилией????не слишком ли много чести писать о нем .. актер говорите-так Актера  ...Приехал на "не чу...
  • юрий иванов
    Электро- или само-?Россиян предупред...
  • Александр Пятнистый
    Вот интересно бы увидеть всё развитие событий, собака никогда первой и без причины не нападёт. "А он, вашбродь, для с...Собака порвала ли...

"Притормозит все процессы". Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

"Притормозит все процессы". Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

Об этом заявил заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер Вскрытие рек в Алтайском крае ожидается в первой декаде апреля, но резкое похолодание в ближайшие несколько недель может отложить ледоход в регионе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору