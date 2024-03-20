"Притормозит все процессы". Почему ледоход на Алтае в 2024 году может начаться позже

Об этом заявил заместитель начальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер Вскрытие рек в Алтайском крае ожидается в первой декаде апреля, но резкое похолодание в ближайшие несколько недель может отложить ледоход в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии