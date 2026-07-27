🚎 В Севастополе постепенно восстанавливают работу троллейбусов Троллейбусы № 1, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20 временно следуют с увеличенным интервалом, сообщили в правительстве города.
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🚎 В Севастополе постепенно восстанавливают работу троллейбусов Троллейбусы № 1, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20 временно следуют с увеличенным интервалом, сообщили в правительстве города.