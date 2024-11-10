Россия и Мавритания подписали меморандум о взаимопонимании в сфере культуры

В ходе первой министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, которая проходит 9-10 ноября на федеральной территории Сириус, министры иностранных дел России и Мавритании, Сергей Лавров и Мохамед Салем ульд Мерзуг, подписали Меморандум о взаимопонимании в области культуры.