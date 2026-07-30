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Газета.ру

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УМВД: в Приморье задержали лжецелительницу, укравшую у пенсионерки миллион

УМВД: в Приморье задержали лжецелительницу, укравшую у пенсионерки миллион

В Приморском крае полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки, которая под предлогом проведения обряда для исцеления от всех болезней похитила у потерпевшей более 1 млн рублей.

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