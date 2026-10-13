Гимнасты Маринов, Духно, Найдин и Глотова прибыли в Нидерланды, где 17 октября стартует чемпионат мира. Остальные члены команды ждут визы

Первые российские участники чемпионата мира по спортивной гимнастике прибыли в Нидерланды. Гимнасты Даниел Маринов, Арсений Духно , Сергей Найдин и Алена Глотова, а также тренеры и врачи команды получили шенгенские визы 12 октября.