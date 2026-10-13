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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гимнасты Маринов, Духно, Найдин и Глотова прибыли в Нидерланды, где 17 октября стартует чемпионат мира. Остальные члены команды ждут визы

Первые российские участники чемпионата мира по спортивной гимнастике прибыли в Нидерланды.  Гимнасты Даниел Маринов, Арсений Духно , Сергей Найдин и Алена Глотова, а также тренеры и врачи команды получили шенгенские визы 12 октября.

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