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The Hill: администрация США хочет устроить военный парад на 79-летие Трампа

The Hill: администрация США хочет устроить военный парад на 79-летие Трампа

Администрация США готовит масштабный военный парад, который запланирован на 14 июня. Он будет приурочен сразу двум знаменательным датам — 79-летию президента Дональда Трампа, а также 250-й годовщине американской армии, заявил полковник США Дэйв Батлер изданию The Hill.

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