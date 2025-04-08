The Hill: администрация США хочет устроить военный парад на 79-летие Трампа

Администрация США готовит масштабный военный парад, который запланирован на 14 июня. Он будет приурочен сразу двум знаменательным датам — 79-летию президента Дональда Трампа, а также 250-й годовщине американской армии, заявил полковник США Дэйв Батлер изданию The Hill.