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Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост главы США за всю историю и заверил, что «набрался чертовски много мудрости»

Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост главы США за всю историю и заверил, что «набрался чертовски много мудрости»

Действующий американский лидер Джо Байден назвал себя наиболее опытным претендентом на пост главы Соединенных Штатов за всю историю и заверил, что «набрался чертовски много мудрости».

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