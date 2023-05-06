Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост главы США за всю историю и заверил, что «набрался чертовски много мудрости»

Действующий американский лидер Джо Байден назвал себя наиболее опытным претендентом на пост главы Соединенных Штатов за всю историю и заверил, что «набрался чертовски много мудрости».
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