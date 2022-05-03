Ульяновская область: «Я помню! Я горжусь! Служу России!»

О своем дедушке – участнике Великой Отечественной войны Арифулле Исмаиловиче Абубекирове вспоминает специалист отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД России по Ульяновской области младший лейтенант внутренней службы Азат Абубякиров.
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