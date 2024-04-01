ВТБ предупреждает о новых мошеннических схемах, нацеленных на туристов

Зачастую злоумышленники предлагают заработать деньги за оценку качества работы отелей якобы с целью привлечения новых клиентов Приближение летнего туристического сезона активизировало деятельность мошенников, использующих различные обманные схемы для хищения денежных средств.
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