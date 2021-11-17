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Стали известны подробности о таинственной блондинке, которая погибла вместе с Колтовым

Стали известны подробности о таинственной блондинке, которая погибла вместе с Колтовым

Успешная карьера 41-летнего Александра Колтового началась с нашумевшего телепроекта "За стеклом". Шоу молодой человек покинул после скандала с внучкой Светланы Светличной Марией Ивашовой.

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