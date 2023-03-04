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РИА: Киев обманом и угрозами выманивал полицейских с российских территорий

РИА: Киев обманом и угрозами выманивал полицейских с российских территорий

Украинские власти обманом и угрозами заставляли полицейских выезжать с подконтрольных России территорий на Украину, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий, сообщает РИА Новости.

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