РИА: Киев обманом и угрозами выманивал полицейских с российских территорий

Украинские власти обманом и угрозами заставляли полицейских выезжать с подконтрольных России территорий на Украину, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий, сообщает РИА Новости.
Украинские власти обманом и угрозами заставляли полицейских выезжать с подконтрольных России территорий на Украину, где правоохранители подвергались избиениям, а после отправлялись на передовые позиции в зону боевых действий, сообщает РИА Новости.
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