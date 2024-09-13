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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Болеем за наших 🔥💪 ⚽️ СШ «Ротор» - «Бузулук» В рамках 11 тура чемпионата Волгоградской области по футболу (1 группа) 15 сентября "Бузулук" встречается с командой СШ «Ротор» на стадионе им.

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