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Автомобилист сбил двух подростков на электросамокате в Екатеринбурге

Автомобилист сбил двух подростков на электросамокате в Екатеринбурге

t.me/ГИБДД Свердловской области?? В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил двоих 17-летних подростков, которые ехали на одном электросамокате, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

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