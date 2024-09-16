Автомобилист сбил двух подростков на электросамокате в Екатеринбурге

t.me/ГИБДД Свердловской области?? В Екатеринбурге водитель легкового автомобиля сбил двоих 17-летних подростков, которые ехали на одном электросамокате, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
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