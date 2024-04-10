Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена

Россияне смогут без сдачи экзамена обменять российские водительские права на белорусские с начала июля, рассказал начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков.
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