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За рулем

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Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена

Водительские удостоверения РФ можно будет обменять на белорусские без экзамена

Россияне смогут без сдачи экзамена обменять российские водительские права на белорусские с начала июля, рассказал начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности и технического надзора Главного управления Государственной автомобильной инспекции МВД Белоруссии Александр Шмаенков.

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