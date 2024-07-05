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На Кубани шестилетняя девочка погибла после атаки украинских беспилотников

На Кубани шестилетняя девочка погибла после атаки украинских беспилотников

Ранены еще пять человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор регионаСредства противовоздушной обороны сбили в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края несколько украинских беспилотников, пытавшихся атаковать гражданские объекты.

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