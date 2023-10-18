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Пакистан разрешил своим компаниям закупать нефть у России

Пакистан разрешил своим компаниям закупать нефть у России

Пакистан разрешил своим компаниям закупать нефть у России Наталья МарковаПакистан стремится диверсифицировать источники энергии и недавно начал импорт газа и нефти из России.

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