KP.RU: более 1,7 млн рублей в год стоит обучение в колледже Авроры Кибы

В источнике kp.ru было опубликовано, что новая подруга знаменитого российского певца Григория Лепса, 18-летняя Аврора Киба, будет обучаться в Лондонском колледже моды за ежегодную сумму в 1,7 миллиона рублей.
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