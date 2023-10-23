Лайма Вайкуле рассказала о встрече с Чулпан Хаматовой

МГ

Марина Гайваровская

И опять на заработки в Россию. Сидите там , куда уехали, после того , как обгадили свой народ. Двери для вас должны быть закрыты, и позор тем, кто таких беглых принимает. Должен быть запрет на работу в России. Хватает без них хороших артистов.