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Лайма Вайкуле рассказала о встрече с Чулпан Хаматовой

Лайма Вайкуле рассказала о встрече с Чулпан Хаматовой

Популярная певица Лайма Вайкуле поделилась подробностями недавней встречи с российской актрисой Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО РФ в Украине улетела в Латвию со своими детьми и пытается завоевать сердца местной публики.

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Комментарии
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МГ
Марина Гайваровская
И опять на заработки в Россию. Сидите там , куда уехали, после того , как обгадили свой народ. Двери для вас должны быть закрыты, и позор тем, кто таких беглых принимает. Должен быть запрет на работу в России. Хватает без них хороших артистов.
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