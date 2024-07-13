Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Да  ПЛЕВАТЬ ОНИ ХОТЕЛИ , могут после каждого  ИНЦИНДЕНТА ,,ИЗВИНЯТЬСА,,  , ИМ НЕТ ВЕРЫ .. НАЗАД  в  АУЛ ОТПРАВИТЬ +  ...В Краснодаре заде...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , в  ГИДРОКОСТЮМЕ МАТЬ ЕЁ ,  ещё бы в  СКАФАНДРЕ БЫЛА ....!!!Министр спорта Фр...
  • Татьяна леонова
    Если бы 650 тыс выслали. Тогда может быть и ощутили бы. Что этих специалистов стало меньше65 тысяч мигранто...

Собянин поздравил транспортников с профессиональным праздником

Собянин поздравил транспортников с профессиональным праздником

Сегодня, 13 июля, отмечается День московского транспорта, и в честь этого события мэр Москвы Сергей Собянин обратился к сотрудникам и ветеранам транспортного комплекса со словами благодарности и пожеланиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх