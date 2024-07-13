Собянин поздравил транспортников с профессиональным праздником

Сегодня, 13 июля, отмечается День московского транспорта, и в честь этого события мэр Москвы Сергей Собянин обратился к сотрудникам и ветеранам транспортного комплекса со словами благодарности и пожеланиями.
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