ВСУ в Курской области распространили купюры с оскорблениями северокорейцев

Военный корреспондент Александр Коц в своих соцсетях рассказал, что украинские оккупанты запустили в оборот в Курской области фальшивые деньгиВоенный корреспондент Александр Коц в своих соцсетях рассказал, что украинские оккупанты запустили в оборот в Курской области фальшивые деньги.