Субботник.

Коллектив ГУО ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ в рамках Республиканского субботника 20 апреля 2024 приняли участие в благоустройстве и наведении порядка на территории оздоровительного лагеря ´Бобренок - 2010´ .
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