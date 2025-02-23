Театр абсурда
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Театр абсурда

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План ликвидации Зеленского утверждён: Исполнителей будет двое, охрана в курсе

План ликвидации Зеленского утверждён: Исполнителей будет двое, охрана в курсе

Царьград Коллаж Царьграда В украинских соцсетях и западных СМИ всерьёз говорят о готовящемся физическом устранении Владимира Зеленского.

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Комментарии
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Леонид Руси
Два жида, Параша и Зеля, развязали войну между славянами, которые столетиями жили как братья... Такой у них гешефт... Разделяй и влавствуй... А сами на этом капусту нарубили...
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20 час.
Алексей Горшков
Не жаль мне его, но я ему НЕ ЗАВИДУЮ !!! Он НЕ может НЕ осознавать, что его дни (не только, как политика, А ВООБЩЕ) сочтены... Единственный вариант сохранить ЖИЗНЬ - перебежать в ... Россию! У на - мораторий на смертную казнь, до конца своих дней он будет в заключении - но ЖИЗНЬ сохранит! Его точно уберут &quot;свои&quot; - причём вешать не будут, а просто подмешают в его порошок чего-нибудь...
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15 час.
Геннадий Бережнов
Писана фантазия для кино, а на деле всё будет как будет. Главное куда бежать и ещё до подписания кабального соглашения. Однако пора, припёрли в угол!
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3 час.
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