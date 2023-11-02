Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 511 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Велес Rus
    А что вы хотели. Что такое Америка? Полный сброд со всего мира... Туда сбежали негодяи со всех стран мира, которые сп...«Геноцид и тяга к...
  • Регина Толстоброва
    Напустили в страну криминал. денежки  зарабатывают у мафии. посадить на много лет и пусть сидит. а потом вытурить. С ...Мигранта, снявшег...
  • Владимир Соловьев
    "Спасибо" Путину: впустил стадо баранов без счёта в Россию и теперь они с нас беспрепятственно  снимают скальпы ........Мигранта, снявшег...

Новостишки под кофеек

Новостишки под кофеек

Сергей Лебедев (Лохматый)т Президент Сербии Вучич сделал то, от чего чуть не остановилось дыхание у украинских активистов – сам назвал причины, по которым Сербия не готова вступить в ЕС Причина оказались такими: санкции ЕС против России, которые Сербия не поддерживает и конечно признание Европой независимости Косово.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх