"ТЕРПЕНИЕ КОНЧИЛОСЬ": ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ БАРАНЦА О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Страна и люди

ФОТО: MOD RUSSIA / GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДРА ГАНГА Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как действия Запада повлияли на ситуацию на Украине, и объяснил главные цели русской спецоперации.