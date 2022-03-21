Страна и люди

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"ТЕРПЕНИЕ КОНЧИЛОСЬ": ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ БАРАНЦА О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

"ТЕРПЕНИЕ КОНЧИЛОСЬ": ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ БАРАНЦА О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

ФОТО: MOD RUSSIA / GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСАНДРА ГАНГА  Военный обозреватель "Комсомольской правды" полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, как действия Запада повлияли на ситуацию на Украине, и объяснил главные цели русской спецоперации.

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