Дом офицеров в Иркутске готовят к открытию

Знаковое историческое здание Иркутска — Дом офицеров — распахнет свои двери уже совсем скоро. Полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне проинспектировали ход подготовки объекта к открытию.