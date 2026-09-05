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Иркутск Сегодня

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Дом офицеров в Иркутске готовят к открытию

Знаковое историческое здание Иркутска — Дом офицеров — распахнет свои двери уже совсем скоро. Полномочный представитель Президента России в СФО Анатолий Серышев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне проинспектировали ход подготовки объекта к открытию.

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