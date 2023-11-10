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РНБ запустит исследовательский проект «От школьника до молодого ученого»

Авторы лучших проектов смогут представить их на конкурсах и олимпиадах. Российская национальная библиотека запустит образовательную программу «От школьника до молодого ученого», которая будет строиться на базе учебных заведений Петербурга.

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