РНБ запустит исследовательский проект «От школьника до молодого ученого»

Авторы лучших проектов смогут представить их на конкурсах и олимпиадах. Российская национальная библиотека запустит образовательную программу «От школьника до молодого ученого», которая будет строиться на базе учебных заведений Петербурга.
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