Мужская косметичка 2026: что действительно стоит в ней иметь

Еще недавно мужская косметичка была почти оксюмороном. В лучшем случае в ней находились зубная щетка, дезодорант, бритвенный станок и шампунь, который заодно должен был быть гелем для душа, средством для умывания и, вероятно, средством для мытья автомобиля.
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