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Царьград

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В Прикамье осудят 8 человек за кражу 136 тонн нефти из трубопровода

В Прикамье осудят 8 человек за кражу 136 тонн нефти из трубопровода

В Добрянском городском округе перед судом предстанут восемь человек, которых обвиняют в попытке похитить свыше 136 тонн нефтепродуктов из магистрального трубопровода.

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