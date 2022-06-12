День России обретает особый смысл

Начиная с 2002 года, 12 июня, в нашей стране отмечается один из главных праздников – День России. В текущем году эта дата обретает особый смысл, ведь наша страна переживает важнейший исторический момент, который требует от ее граждан стойкости, преданности и единства.
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