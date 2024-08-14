Курсирование паромов между Салехардом и Лабытнанги приостановлено

Работа паромов на переправе Салехард — Лабытнанги приостановлена на неопределенный срок. Соответствующее сообщение опубликовано ямальским департаментом дорожного хозяйства и транспорта на официальной странице ведомства в ВК.
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