После создания очередной коалиции Киев хотел ЗУР Patriot сразу, но не вышло Польша пока не планирует поставлять дополнительные ракеты для систем Patriot Украине.
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После создания очередной коалиции Киев хотел ЗУР Patriot сразу, но не вышло Польша пока не планирует поставлять дополнительные ракеты для систем Patriot Украине.
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