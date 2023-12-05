Politico: советник Зеленского заявил, что Киев "на мели" из-за отсутствия денег

В Киеве было заявлено об отсутствии после декабря у Украины финансовых средств. Об этом, ссылаясь на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского, сообщает американское издание Politico.
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