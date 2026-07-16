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В соцсетях появился фейк о продаже лекарств в России только по электронному рецепту

В соцсетях появился фейк о продаже лекарств в России только по электронному рецепту

В соцсетях распространилось сообщение о том, что с 1 июля из-за изменений правил продажи лекарств в России теперь при покупке рецептурных препаратов аптека проверяет не бумажный рецепт, а электронное назначение врача в государственной системе.

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